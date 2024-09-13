В парке Маяковского сделают «фотогеничную» аллею

Аллея возле детской железной дороги в парке Маяковского скоро преобразится: там появятся подсветка, перила и ступени. На сегодняшний день там уже уложили ровный асфальт, сделали бордюры и ливневки, установили основное освещение и лестницы.

Как отметили в пресс-службе парка Маяковского, на аллее планируют высадить клен, сосну, котовник, мискантус, тысячелистник, молинию и вейник. «Осталось сделать аллею уютной и фотогеничной, дополнить декоративной подсветкой, удобными перилами и ступенями. Требуется еще немало вложений – почти столько же, сколько стоила сама дорога. По дороге уже можно ходить, но будьте осторожны, работы еще ведутся», – поделились в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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