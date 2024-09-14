Шумков проведёт бой за титул чемпиона мира IBA

Уральский боксер из организации RCC Boxing Всеволод Шумков получил бой за пояс Международной федерации бокса IBA. 28 сентября в Баку его ждет поединок против Миразизбека Мирзахалилова из Узбекистана. 10-раундовый бой станет главным событием профессионального турнира по боксу «Ночь чемпионов IBA».

И Шумков, и Мирзахалилов имеют серьезные достижения в олимпийском (любительском) боксе. В этом году Всеволод стал чемпионом Европы, а в прошлом взял бронзу чемпионата мира. Его соперник был обладателем мирового золота 2019 года и сильнейшим боксером Азии.

Екатеринбург, Елена Сычева

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