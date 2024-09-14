В Екатеринбурге закрыли школу из-за вспышки пневмонии

В школе №16 в Академическом районе ввели временный карантин из-за вспышки пневмонии. В 12 классах зафиксировано 13 случаев заболевания учеников. Информацию подтвердили в департамента образования администрации Екатеринбурга.

Все ученики школы переведены на дистанционное обучение с 14 по 23 сентября. Согласно предписанию Роспотребнадзора, в классах, где выявили заболевших, была проведена дезинфекция с применением кварцевания.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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