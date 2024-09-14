Эксперты рассказали, сколько подростки могут заработать в Екатеринбурге

Подростки в Екатеринбурге могут в среднем заработать до 21,6 тысячи рублей. Такую зарплату предлагают работодатели несовершеннолетним с учетом их неполной занятости, сообщает сервис «Авито Работа».

Аналитики отмечают, что по российскому законодательству официально трудоустроены могут быть подростки старше 14 лет. Исключения – участие детей в съемках кино, театральных и цирковых постановках, концертах. Для этого требуется согласие одного из родителей или опекуна.

Согласно трудовому кодексу, подростки до 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю. Также занятые несовершеннолетние имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 день.

Как ранее писал «Новый день», в летние каникулы школьникам чаще всего предлагают вакансии разнорабочего, уборщика, помощника вожатого, дворника, работника зеленого хозяйства. Сами подростки больше ищут подработку в качестве курьера, официанта, раздатчика листовок или предлагают услуги по уходу за домашними животными.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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