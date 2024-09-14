В Екатеринбурге прошел гала-концерт звезд художественной гимнастики

Сегодня в Центре художественной и эстетической гимнастики прошёл гала-концерт, где выступили более 300 спортсменов мирового масштаба. Классическую хореографию, акробатику, эстетическую и художественную гимнастику, а также танцевальное искусство увидели около 2000 человек.

Во время спортивного шоу зрителей погрузили в историю становления художественной гимнастики со времен Древней Греции до ее инновационной трансформации в современном мире. На ковер сегодня вышли спортсменки сборной команды России, гимнасты из 20 субъектов страны, а также приглашенные гости – студия танцев TODES, две школы спортивной акробатики Екатеринбурга и Березовского, ансамбль танца «Солнышко».

В постановке номеров лично принимала участие президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной команды страны Ирина Винер. «Традиционно Екатеринбург проводит блестяще соревнования. Сюда тянутся и приезжают со всей России и не только. В этом году приехали 10 стран, выступает 91 команда, около 700 детей – и это представители сборных своего региона. А каждый регион у нас как страна. И самая большая жемчужина – это Урал, а жемчужина жемчужины – это этот дворец, где мы с вами находимся», – поделилась Ирина Винер.

Гала-концерт прошел в рамках международных соревнований по художественной гимнастике. С 11 по 20 сентября в Екатеринбурге выступают спортсмены из 11 стран: России, США, Армении, Испании, Италии, Киргизии, ОАЭ, Сирии, Словении, Таиланда, Узбекистана. От Федерации художественной гимнастики Свердловской области участвуют четыре уральские спортсменки личного первенства и две команды в групповых упражнениях.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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