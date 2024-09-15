На станции метро «Уралмаш» заменили турникеты

Сегодня ночью на станции метро «Уралмаш» установили новые турникеты со стороны выходов № 1 (остановка общественного транспорта в сторону центра), № 2 (кинотеатр «Заря») и № 3 (ЗАГС Орджоникидзевского района). На время пусконаладочных работ возможны сбои в работе оборудования и перекрытия части турникетов.

В пресс-службе метро уточнили, что выход № 5 (со стороны ДК им. Лаврова) на период проведения работ по замене турникетов будет закрыт с 14 по 17 сентября.

Напомним, Екатеринбургский метрополитен начал модернизацию оборудования с конца прошлого года. Современные входные турникеты работают на станциях «Геологическая», «Площадь 1905 года», «Проспект Космонавтов», «Динамо», «Уральская», «Машиностроителей». На новых смарт-турникетах предусмотрена возможность оплаты проезда банковскими картами, транспортной «Екартой», социальной картой Свердловской области и платежным QR-кодом. От жетонов Екатеринбургский метрополитен планирует полностью отказаться в 2025 году. Турникеты оснащены дисплеями и световыми индикаторами, а створки, пропускающие пассажиров, сделаны из ударопрочного стекла и нержавеющей стали.

Одна из опций современного оборудования – оплата по биометрии. Оборудование будет считывать черты лица человека и посылать сигнал в банк – деньги с личного счета пассажира будут списываться автоматически. В тестовом режиме система заработает в октябре на станции «Чкаловская». На остальных станциях оборудование появится до конца 2024 года.

По словам директора метрополитена Андрея Панаиотиди, новые турникеты позволили сократить время оплаты, и в подземке больше не скапливаются очереди пассажиров в часы пик. Модернизация завершится в ноябре 2024 года на станции «Чкаловская». Общая стоимость работ составит порядка 300 миллионов рублей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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