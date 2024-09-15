Погода на Урале испортится через неделю

На Уральский регион надвигается атмосферный фронт с Баренцева моря. Синоптики прогнозируют пасмурную погоду уже на следующих выходных.

«В конце рабочей недели и в выходные дни 20-22 сентября антициклон ослабеет, на Урал надвинутся атмосферные фронты с Баренцева моря. Наплывут облака, пройдут дожди», – рассказали в пресс-службе Уралгидрометцентра.

Пока в Свердловской области до 19 сентября сохраняется антициклонный тип погоды: слабый ветер, без осадков, дневная температура 17-22°. Однако уже в ближайшие две ночи вероятны заморозки.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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