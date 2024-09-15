В Свердловской области столкнулись два подростка на мотоциклах

В поселке Павда Новолялинского района столкнулись два несовершеннолетних мотоциклиста. Оба были без прав.

Как пояснили в региональном ГИБДД, 17-летний водитель на большой скорости выехал на встречку и столкнулся с другим 17-летним мотоциклистом, который перевозил 15-летнего подростка. В результате ДТП пассажира госпитализировали в травматологическое отделение Серовской городской больницы с открытым переломом правой ноги.

«На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции провели процессуальные действия, установили личности участников, материалы направлены в ПДН для решения вопроса о привлечении законных представителей к ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а также постановки на профилактический учет в субъекты профилактики обоих несовершеннолетних. На мотоциклистов возбуждено производство по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством, по ст. 12.6 КоАП РФ нарушение правил применения мотошлема, ст. 12.37 КоАП РФ езда без полиса ОСАГО, ст. 12.1 КоАП управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке», – отметили в пресс-службе ведомства.

По факту аварии сотрудниками полиции проводится проверка.

Новая Ляля, Дарья Деменева

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