В Асбесте подросток жестоко избил 13-летнего школьника

В Асбесте 17-летний подросток жестоко избил 13-летнего школьника. Инцидент случился накануне около 16:30 во дворе дома по улице Королева, 29/3. Прокуратура Асбеста проводит проверку.

«По результатам судебно-медицинского освидетельствования пострадавшего будет установлена степень тяжести причиненного ему вреда здоровью. Прокуратура контролирует ход проведения органами полиции доследственной проверки по факту нанесения телесных повреждений школьнику. В ходе надзорных мероприятий сотрудниками прокуратуры будет дана оценка работе, проводимой органами и учреждениями системы профилактики, по пресечению противоправных действий несовершеннолетних», – отметили в пресс-службе ведомства.

По данным портала e1.ru, нападавшему не понравился громкий смех школьника и его прическа. Сейчас пострадавший находится в больнице: у него сотрясение мозга и потеря памяти. «Положили в отделение травматологии, ему ставят капельницы. На лице гематома, ушиб головы, частичная потеря памяти (он полностью не помнит этот день, не помнит, как в больнице оказался). На видео видно, что пинали по животу, но пока рентген не делали», – сообщила e1 мама пострадавшего.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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