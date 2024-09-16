Пьяный водитель проехал на красный свет и сбил двух юношей на электросамокате

Два юноши на самокате пострадали в результате наезда пьяного водителя.
Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, дорожный инцидент произошел вечером 15 сентября на ул. Щорса 78.
Водитель автомобиля проехал перекресток на красный свет и сбил двух подростков, которые пересекали пешеходный переход, не спешившись с электросамоката. В результате ДТП юноши доставлены в больницу для осмотра медиками.
Проверка на месте показала у водителя наличие 1,467 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Он с результатами он не согласился, и его направили на обследование в больницу.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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