Пьяный водитель проехал на красный свет и сбил двух юношей на электросамокате

Два юноши на самокате пострадали в результате наезда пьяного водителя.

Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, дорожный инцидент произошел вечером 15 сентября на ул. Щорса 78.

Водитель автомобиля проехал перекресток на красный свет и сбил двух подростков, которые пересекали пешеходный переход, не спешившись с электросамоката. В результате ДТП юноши доставлены в больницу для осмотра медиками.

Проверка на месте показала у водителя наличие 1,467 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Он с результатами он не согласился, и его направили на обследование в больницу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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