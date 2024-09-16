Уральцы снова могут отправлять и принимать телеграммы

Жители Свердловской области вновь получили возможность отправлять и принимать телеграммы. Сделать это можно в 49 центральных отделениях, сообщает пресс-служба почты.

«Клиентам почтовых отделений станут доступны все виды телеграмм: международные, внутренние, правительственные, срочные и обыкновенные. Напомним, что телеграмма – это текстовое сообщение для передачи средствами телеграфной связи. Количество слов для одной телеграммы ограничено в 300 единиц», – рассказали в пресс-службе «Почты России».

Отправления могут быть нескольких видов. В том числе на художественном бланке или праздничные. Сроки доставки телеграмм варьируются от 2 до 24 часов.

Сотрудники почты уже прошли обучение для приема телеграмм и получили необходимое оборудование. В Екатеринбурге телеграмму можно отправить в центральном отделении 620 000 по адресу: пр. Ленина, д. 39 (Главпочтамт).

Екатеринбург, Елена Васильева

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