На Урале созрела брусника. Она является близкой родственницей клюквы, но созревает раньше этой северной ягоды. Брусника богата витаминами А, В, С, Е, калием, кальцием, натрием, магнием, фосфором и полезными кислотами.

Интересно, что собирать ее год от года можно почти на одном и том же месте, ведь брусника – настоящий долгожитель. Куст вполне может прожить 300 лет.

Свежий урожай уже появился в продаже – на оживленных трассах, где торгуют дикоросами. Кроме того, в субботу и воскресенье бруснику из Тавдинского района можно было купить на площади 1905 года на ярмарке выходного дня – ее продавали по 300 рублей за килограмм.

Свежую бруснику можно приобрести на популярных площадках объявлений, например, на «Авито» ее доставляют домой по 250 рублей за килограмм.

Екатеринбург, Елена Васильева

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