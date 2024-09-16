«Курьеров не жалко, они одноразовые»: адвокат развел мошенника на рассказ о его работе

Телефонные мошенники попытались обмануть известного екатеринбургского адвоката Сергея Колосовского, но безуспешно. Вместо этого они признались, что их курьеры – расходный материал, которого они не жалеют.

Как рассказал Колосовский на своей странице в соцсети, сначала ему написали от имени руководителя СМИ, с которым он сотрудничает, и предупредили о звонке «капитана Колесникова из управления ФСБ». Далее – фрагмент рассказа Сергея Колосовского об этой беседе.

– Так вот, о ситуации. С вашего счета осуществлен перевод денег на счет террористической организации. Как вы можете это объяснить?

– Никак не могу…

– Это все, что вы можете сказать?! – в голосе добавилось металла.

– Ну да, а что еще сказать?

– Мне кажется, вы не понимаете серьезности ситуации! – в голосе уже звенит прямо таки дамасская сталь

– Не понимаю …. – виртуально развожу руками.

– Вы понимаете, как это квалифицируется?

– Нет…

– Статья 275 Уголовного кодекса!

– Так это же измена Родине…

– И еще статья 205!

А это я не помню, не моя категория. Так и говорю:

– А это я не знаю…

– Вот, посмотрите!

Смотрю – до 20 лет. Мне очень страшно. И очень хочется чая.

– Я чаю себе налью, – предупреждаю «капитана», чтобы он не испугался бульканья.

– Вы понимаете последствия для себя?

– Ну да, понимаю, что все очень плохо… – включая чайник.

Видимо, с чаем я все-таки зря, но очень пить захотелось.

– Вы понимаете, какое там наказание?

– Ну да, но мы же люди сидевшие, как-нибудь осилим…

– Вы что, прикалываетесь?

– Ну да.

– Так а зачем тогда вообще трубку берете? – типа «я тут работаю, а ты отвлекаешь».

– На самом деле есть время и охота было узнать, когда же деньги попросят.

Потом поговорили с товарищем, что пошло не так. Оказалось, что он не был сориентирован на мой уровень доходов – считал, что он значительно ниже. Находится он за границей, поэтому рисков для него лично не существует.

На мой вопрос – когда деньги – честно ответил, что в идеале путем наращивания команд довел бы меня до снятия денег и передачи курьеру.

– Слушай, – говорю, – но ведь если бы у меня было больше времени и терпения, довели бы ситуацию до передачи денег и хлопнули бы курьера?

– А не жалко, они у нас одноразовые, мы их по объявлению в интернете набираем.

«Для чего я все это записал. Вроде из всех утюгов уже сто раз протрубили, что нельзя слушать телефонных мошенников. Однако люди продолжают слушать и отдавать деньги. Вероятно, потому, что мошенники не говорят, что они мошенники, а представляются сотрудниками ФСБ, банка, техподдержки МТС – перечень открытый, каждый день придумывают новые легенды. Только вчера читал, что лишь по нашей области за текущий год люди отдали больше 20 миллионов. Причем есть мнение, что попадаются только пенсионеры, однако на самом деле попадаются все – даже одна женщина – судья арбитражного суда.

Поэтому нужна профилактика.

Из моего разговора следует, что для выбора жертвы мошенники пользуются базами данных либо из налоговой, либо из ПФР, либо чем-то подобным, поскольку со СМИ, от которого ко мне обратились, я сотрудничаю регулярно, официально, но суммы там небольшие. Чем больше человек зарабатывает, тем меньше вероятность, что он поддастся обману. Хотя из этого правила есть исключения.

Второй вектор выбора – работа в организации, которая так или иначе может быть подконтрольна правоохранительным органам – а, по большому счету, мы все подконтрольны. Но при этом организация должна быть достаточно крупной, исключающей близкие контакты сотрудников с руководителем.

Третий вектор – страх. Мошенники заставляют действовать человека, создавая у него ощущение неотвратимой опасности.

Четвертое – срочность. Втянув человека в действие, мошенники не дают ему остановиться, пока он не отдаст деньги или не передаст СМС-код.

А отсюда выводы.

Лучшее, что можно сделать, – не разговаривать с мошенниками. Запомнить, что представители спецслужб по телефону могут только пригласить к себе. Причем к себе – это не в конспиративную квартиру на Цветочной улице, а исключительно в официальное присутственное место с дежурным в погонах на входе. То же самое, в принципе, касается сотрудников банков и всевозможных сервисов. Тут, конечно, уровень формализованности меньше, поэтому у человека должен срабатывать инстинкт самосохранения – все вопросы обсуждать только в офисе соответствующей организации.

Поэтому, как только вам звонят и начинают объяснять суть проблемы – все это нужно прерывать простым вопросом – куда я должен приехать, чтобы поговорить об этом. Если после этого вам продолжают рассказывать о вашей проблеме – кладите трубку», – резюмирует Сергей Колосовский.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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