Уральские санврачи призвали не консервировать грибы и мясо. Это смертельно опасно

Свердловское управление Роспотребнадзора напомнило, что в консервах могут развиться бактерии, которые вызывают ботулизм – смертельно опасное заболевание.

«Споры, вызывающие заболевание, широко распространены в природе: их постоянно находят в воде, особенно в придонных слоях, почве, откуда они и попадают в продукты, подвергающиеся консервированию и переработке. Возбудители ботулизма живут только при отсутствии доступа кислорода. Именно поэтому ботулизмом часто заболевают после употребления герметически закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства», – сообщили в ведомстве.

Там рассказали, что нельзя покупать на рынке и у случайных лиц продукты домашнего консервирования и копчения, а также нельзя в домашних условиях готовить консервы в герметически закрытых банках из грибов, мяса, рыбы, моркови, свеклы, портулака и укропа. «Эти продукты трудно отмыть от мелких частичек почвы и спор возбудителей ботулизма», – добавили санврачи, рекомендовав не консервировать продукты с признаками порчи и гнили, а также не снижать количество соли, уксуса, равно как и длительность тепловой обработки.

В санитарном ведомстве добавили, что если человеку стало плохо после употребления домашних консервов или копченой продукции, нужно немедленно обратиться к врачу и рассказать, что вы съели. «Банку с остатками консервов, оставшуюся рыбу или окорок не выбрасывайте – их необходимо отправить на лабораторное исследование. Это поможет быстрее выявить источник, поставить диагноз и начать правильное лечение», – отметили там.

Екатеринбург, Елена Сычева

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