На прошлой неделе на Урале родились пять пар близнецов и одна тройня

За прошедшую неделю в Свердловской области на свет появились 672 малыша.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, статистика говорит о том, что на свет повились 330 мальчиков и 342 девочки, в том числе пять пар близнецов и одна тройня. 493 мамы родили в возрасте до 35 лет, еще 172 мамы родили после 35 лет. Для двух свердловчанок это стали восьмые по счету роды, а для еще двух – седьмые.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube