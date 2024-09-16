Погода в Екатеринбурге испортится к концу недели – солнечный и теплый антициклон отступит, а вместо него придет атмосферный фронт с Баренцева моря, сообщили в Уральском управлении по гидрометеорологии.

Во вторник будет до +20 °C, среда станет самым теплым днем недели – столбики термометров поднимутся до +22°, в четверг ожидается +21°, но уже возможны осадки. В пятницу дневная температура воздуха опустится до +15 градусов, пройдут дожди, в субботу и воскресенье также ожидаются осадки, будет +12…+14 °C. По ночам температура воздуха будет опускаться до +6…+10°.

Екатеринбург, Елена Сычева

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