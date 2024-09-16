Прокуратура посчитает вагоны в электричке до Алапаевска

Уральская транспортная прокуратура займется проверкой нехватки мест в вагонах пригородного поезда № 6778, который курсирует между Алапаевском и Екатеринбургом. Ранее сообщалось, что на маршрут вывели только два вагона вместо четырех, поэтому людям пришлось ехать стоя.
«Уральской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия по соблюдению требований законодательства о защите прав пассажиров», – сообщили в ведомстве.
Екатеринбург, Елена Сычева
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