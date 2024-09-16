35-летний самокатчик сбил 12-летнего ребенка

Сегодня утром на улице Сурикова мужчина на арендованном электросамокате сбил ребенка.

Как сообщили в пресс-службе городской ГИБДД, 12-летний мальчик с ушибами правого предплечья и коленного сустава доставлен в лечебное учреждение. Со слов мамы ребенка, сын шел из дома в школу.

Установлено, что 35-летний мужчина взял электросамокат под свой аккаунт. Он пояснил, что двигался по тротуару, обратил внимание, что впереди идут школьники, и сбавил скорость. Дети разошлись, чтобы его пропустить, но неожиданно один мальчик выбежал навстречу.

Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает, что ездить на самокате разрешается со скоростью не более 25 км/ч, при этом если движение по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон подвергает опасности или создает помехи для движения пешеходов, лицо, управляющее СИМ, обязано спешиться или снизить скорость до минимума.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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