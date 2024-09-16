На Урале запустили первые солнечные электростанции (ФОТО)

В Артинском районе Свердловской области запустили в работу три солнечных электростанции общей мощностью 37,9 МВт. Это первый пилотный проект создания источника возобновляемой энергии на Среднем Урале.

Как сообщили в ДИПе, участие в запуске энергообъектов приняли министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, директор свердловского филиала «Россети Урал» Алексей Смушкин и директор «Хевел Региональная генерация» Антон Усачев.

Подстанция «Чекмаш» – 40 МВА полностью оснащена отечественным оборудованием. Обеспечен дистанционный контроль за его работой. Ввод подстанции «Чекмаш» – это выполнение обязательств «Россети Урал» по технологическому присоединению объекта «зеленой генерации».

После торжественного ввода в работу подстанции 110 кВ «Чекмаш» состоялась презентация комплекса солнечных электростанций. Прогнозная выработка электроэнергии объекта альтернативной энергетики составит около 40 млн кВт/ч в год. На станции установлено свыше 116 тысяч гетероструктурных солнечных модулей российского производства (завод «Хевел»), 6 инверторных станций, проложено свыше 350 километров кабельных линий.

Гетероструктурные солнечные модули сочетают в себе преимущества тонкопленочной и кристаллической технологий: они отличаются высокой эффективностью выработки электроэнергии как в ясную, так и в пасмурную погоду, а также в условиях экстремальных температур (от -40 до +85 °С), имеют низкий температурный коэффициент.

Арти, Елена Владимирова

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