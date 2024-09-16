Под Нижним Тагилом вырубили лес на 7 миллионов – возбуждено уголовное дело

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура Свердловской области возбудила уголовное дело в связи с незаконной рубкой леса на территории государственного ландшафтного заказника «Черноисточинский пруд с Ушковской канавой и окружающими лесами». Ущерб составил более 7 миллионов рублей.
«В июне 2024 года неустановленное лицо, не имея разрешительных документов, без согласования с ГБУ «Дирекция по охране государственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных в Свердловской области», с привлечением иных лиц, строительной и автомобильной техники провело земляные работы вдоль восточного берега Черноисточинского водохранилища в границах заказника», – пояснили в региональной прокуратуре.
В результате на площади 750 квадратных метров уничтожили верхний слой почвы и вырубили деревья. Уголовное дело возбудили по статье 262 УК РФ «Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов».
Екатеринбург, Дарья Деменева
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