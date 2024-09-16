В Екатеринбурге прошла акция в поддержку жителей Курской области (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня состоялась социальная акция «СВОИ – семья народов России», направленная на помощь пострадавшим жителям Курской области.

Как сообщили в пресс-центре полпредства, в ней приняли участие представители более 60 народов, проживающих на территории Свердловской области.

«Мы реализуем большой пакет помощи жителям регионов, пострадавших от произвола неонацистских преступников. Это сотни тысяч тонн гуманитарных грузов, собранных и отправленных всеми регионами УрФО. Но речь идёт не только о материальной помощи, а о колоссальной моральной поддержке, которую наши земляки оказывают жителям Курской области и Донбасса», – отметил заместитель полпреда в УрФО Борис Кириллов.

В рамках акции открылась выставка «СВОИ: истории межнациональной дружбы», посвящённая дружбе и взаимовыручке народов в годы Великой Отечественной войны и в период специальной военной операции. Кроме того, прошёл флешмоб на 4000 человек.

Акция – это совместный благотворительный проект Федерального агентства по делам национальностей, Дома народов России и компании «Сима-Ленд».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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