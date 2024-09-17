Сотрудникам метро подняли зарплату, но кадров все равно не хватает

С сентября 2024 года Екатеринбургский метрополитен увеличил размер зарплаты рабочим на 30%, руководящему составу – на 20%.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сейчас средняя зарплата по предприятию составляет 78 000 рублей против прежних – 59 000 рублей. В частности, с этого месяца машинист будет получать 100 000 рублей.

Поднять уровень зарплаты позволило, в том числе, увеличение количества пассажиров. По итогам 8 месяцев 2024 года предприятие вернулось к допандемийному уровню пассажиропотока – 46-48 миллионов человек в год.

Между тем сотрудников по-прежнему не хватает. Сегодня в метрополитене вакантны 25% рабочих должностей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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