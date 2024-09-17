В семи муниципалитетах Урала отопление включено полностью

Коммунальщики Свердловской области начали подключать теплоснабжение в 30 муниципальных образованиях региона.

Как сообщили в ДИПе, на сегодня отопление подано в 2,57 % жилищного фонда и 8,9 % объектов социальной сферы. Полностью отапливаются семь муниципалитетов: Байкаловское сельское поселение, Слободо-Туринское сельское поселение, Усть-Ницинское сельское поселение, ЗАТО Свободный, Атиг, Верхние Серги и Пелым.

Почти 20 тысяч многоквартирных жилых домов уже готовы к началу отопительного сезона. Всего к началу октября паспорта готовности получат 38 тысяч жилых домов общей площадью около 107 миллионов квадратных метров. Управляющие компании и ТСЖ проверяют исправность стен, фасадов, крыш, чердачных перекрытий, обеспечивают промывку систем отопления, при необходимости проводят ремонт внутренних систем тепло-, водо- и электроснабжения.

Напомним, подача тепла в домах с централизованной системой отопления начинается при условии, если среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней держится ниже +8 °С. В первую очередь тепло подают в объекты социальной сферы – детские сады, школы, больницы.

В Екатеринбурге запуск отопления начался с 16 сентября. Второй этап подключения стартует 24 сентября и закончится 30 сентября.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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