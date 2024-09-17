Екатеринбуржцев попросят ответить, насколько они доверяют полиции

В Екатеринбурге члены Общественного совета при городской полиции проводят опрос, с помощью которого хотят узнать две вещи. Первая – насколько защищенными от преступников чувствуют себя горожане. Вторая – насколько они доверяют полиции.

Анкетирование проводится добровольно и анонимно. Всего до середины ноября общественники намерены опросить не меньше тысячи жителей города.

«Общественное мнение является основным критерием оценки деятельности полиции», – отметили в пресс-службе УВМД России по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Елена Сычева

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