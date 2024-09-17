В красноуфимской больнице появился на свет гражданин Кубы (ФОТО)

В Красноуфимской районной больнице появился на свет ребенок молодой пары с Кубы.

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, супруги с Острова Свободы были на Урале в гостях. Рождение малыша застало их в Красноуфимске. Мальчик появился на свет весом 3 килограмма 650 граммов и ростом 54 сантиметра. Чтобы женщина чувствовала себя комфортно, как дома, сотрудники отделения даже выучили испанские слова, которые помогли наладить общение.

Красноуфимская больница – самое западное медучреждение Свердловской области, кроме того, здесь проходит основной путь Транссибирской магистрали, федеральная трасса, по соседству находятся Пермский край и Республика Башкортостан. Поэтому медики нередко оказывают помощь жителям прилегающих территорий, пострадавшим или заболевшим пассажирам железнодорожного и автомобильного транспорта. Однако кубинцы в числе пациентов больницы оказались впервые.

Красноуфимск, Елена Владимирова

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