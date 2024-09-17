В Кольцово эвакуировали самолет со сломанной стойкой шасси (ФОТО)

В екатеринбургском аэропорту Кольцово прошли учения по эвакуации воздушного судна. По легенде, самолет совершил аварийную посадку, и у него сломалась одна из стоек шасси.

«Для эвакуации аварийного борта специалисты службы наземного обслуживания нашего аэропорта используют воздушные баллоны – аварийные пневмотканевые подъемники. Они работают как домкрат, позволяя поднимать до 40 тонн. Общий вес «аварийного борта» превышает 55 тонн. После того, как борт «поддомкратили», аэродромный тягач подкатывает под его крыло эвакуационный прицеп. Так самолет уже можно перевезти в ангар или на место стоянки – туда, где его ремонтом займутся специалисты», – рассказали в пресс-службе Кольцово.

Екатеринбург, Елена Сычева

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