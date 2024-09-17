Свердловчанка отсудила 168 тысяч за доставку ей кофемашины не той марки

Жительница Екатеринбурга Елена через суд добилась выплаты ей 168 тысяч рублей компенсации за ошибку в доставке кофемашины.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, в октябре 2023 года Елена заказала на маркетплейсе «Мегамаркет» кофемашину марки «Barista Melitta» у продавца ИП Столяров С.И. За товар она заплатила 92 500 рублей. Через две недели товар доставили, но в коробке оказалась кофемашина не той модели, кроме того, покупательнице не привезли документы о приеме-передаче товара. Продавец свою вину признал, предложил вернуть товар в магазин, расположенный в ТЦ «Дмитриевский». Но без документов кофемашину у свердловчанки в магазине не приняли.

Женщина подала иск в районный суд. Она просила вернуть ей стоимость кофемашины, разницу между выплаченной суммой и ценой соответствующего товара, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. В отзыве на иск ответчик указал, что в ошибке виноват маркетплейс и с него нужно спрашивать. Однако суд признал ответчиком именно продавца ИП Столяров И.С. и обязал в полном объеме возместить стоимость кофемашины, выплатить истцу разницу в стоимости товара – 50 800 рублей, неустойку 10 тысяч рублей, компенсацию морального вреда 2 тысячи рублей, штраф 10 тысяч рублей. Елена, в свою очередь, должна вернуть товар продавцу за его счет.

Ответчик не согласился с решением суда и в апелляционной жалобе настаивал, что разница между спорным товаром и аналогичным должна быть меньше. Также просил снизить сумму неустойки, штрафа и компенсации морального вреда. Но Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, не стал менять решение суда первой инстанции.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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