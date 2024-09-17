За 9 месяцев в Екатеринбурге снесли 215 нелегальных киосков

За 9 месяцев 2024 года в Екатеринбурге было снесено 215 из 276 незаконно установленных торговых павильонов. Из них 83 были демонтированы силами специалистов МКУ «Центр организации выставок и ярмарок», 132 – собственниками в результате претензионной работы мэрии.

Как сообщили в администрации города, за первое полугодие на вынос, хранение, демонтаж и ликвидацию ларьков было потрачено 6 млн 753 тысячи рублей из городской казны.

В настоящее время в Ленинский районный суд направлено 4 иска о признании 40 объектов бесхозяйными.

Сейчас горожане могут помочь городским властям в ликвидации незаконно установленных киосков. Все объекты нанесены на карту с метками, обозначающими места размещения. Голубым отмечены объекты, работающие законно на городской земле, темно-синим – расположенные на частной территории, красным – нелегальные объекты.

Если горожане обнаружат нестационарный торговый объект, не указанный на карте, они могут сообщить об этом в администрацию своего района или в департамент потребительского рынка и услуг администрации Екатеринбурга по телефону: +7 (343) 304-33-55.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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