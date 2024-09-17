За неделю на Урале заболели ОРВИ более 30 тысяч человек. Почти две трети – дети

В Свердловской области за прошлую неделю зарегистрировано 32,9 тысячи случаев острых респираторных инфекций. Это больше, чем неделей ранее, на 43,7%, но ниже среднего многолетнего уровня 15,3%. 62% заболевших – дети.

Как сообщили в областном управлении Роспотребнадзора, доминирует риновирус. Также выявлены аденовирусы, сезонные коронавирусы, вирусы SARS-CoV-2, парагриппа и другие. Заболеваемость выше среднеобластного уровня – в Каменске-Уральском, Свободном, Кировграде и Рефтинском.

В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 15,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 31,9%, но ниже среднего многолетнего уровня на 18,5%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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