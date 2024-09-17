На выезде из Екатеринбурга в сторону Перми усилились пробки

На трассе Екатеринбург – Пермь сильно затруднено движение, сообщили в Уралуправтодоре. Там уточнили, что речь идет об участке с 326-го по 331-й км, то есть почти сразу на выезде из города. Сегодня отмечается усиленный трафик. Также на трассе продолжаются ремонтные работы, связанные со строительством М-12.

«Возможный путь объезда через г. Первоуральск – п. Билимбай – с. Первомайское – со съездом на км 326 и возвращением на автодорогу на км 289. Планируйте свой маршрут заранее», – попросили в дорожной службе.

Екатеринбург, Елена Сычева

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