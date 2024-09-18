Больных детей просят не отправлять в садики и школы

Свердловскую область постепенно накрывает волна вирусных инфекций. Несмотря на теплую погоду, заболеваемость работать вторую неделю, показатели по больничным уже превысили показатели прошлой недели более, чем на сорок процентов, причем 60 процентов заболевавших – дети. Статистика заболеваемости по стране еще выше – 50 процентов новых случаев ОРВИ, гриппа, ковида и других инфекций.

Как сообщает «Новый День», сегодня во второй половине дня и вечером в родительские чаты в Екатеринбурге стали поступать сообщения от воспитателей и учителей с убедительной просьбой не приводить детей в садики и школы с признаками ОРВИ. В этом случае рекомендовано сразу идти в поликлинику или вызывать на дом врача.

Медики называют всплеск заболеваемости сезонным – активность связана с началом нового учебного года. В детских коллективах инфекции переносятся быстрее, а уже оттуда попадают в семьи и распространяются среди взрослых.

Екатеринбург, Елена Васильева

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