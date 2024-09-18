Между Екатеринбургом и Челябинском запустят скоростную электричку

С декабря этого года из Екатеринбурга в Челябинск через Каменск-Уральский начнет курсировать скоростной электропоезд «Финист».

Как сообщили в ДИПе, об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев на форуме современной журналистики «Вся Россия» в Сочи. «С декабря дополнительная электричка будет ходить через Каменск-Уральский в Челябинск. РЖД пошли нам навстречу, так как сегодня у людей есть потребность в быстром и комфортном перемещении, и мы это видим», – сказал губернатор.

Напомним, в 2023 году были запущены скоростные электропоезда по маршрутам Екатеринбург – Бокситы, Екатеринбург – Аэропорт Кольцово; в 2024 году – из Екатеринбурга в Карпинск, Верхотурье, Нижнюю Туру, Ирбит и Туринск. Всего на сегодняшний день пригородные поезда в Свердловской области курсируют по 13 направлениям.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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