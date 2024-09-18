Свердловский энергетик занял второе место среди лучших по профессии по всей стране

Свердловский энергетик взял «серебро» в номинации «Лучший электромонтёр по релейной защите и автоматике» конкурса «Лучший по профессии». Состязания профмастерства проходили с 9 по 13 сентября в Чебоксарах. За звание лучших боролись 42 специалиста ресурсоснабжающих компаний, прошедших строгий отбор на региональном уровне. Среди них «Т Плюс», «РусГидро», «Интер РАО», «Россети», «Газпром» и др.

Конкурс состоял из нескольких этапов. Теоретический этап предполагал проверку знаний нормативно-технических документов по эксплуатации, охране труда, пожарной безопасности. На практике же участники проводили регулировку и проверку механических реле, тестировали трансформатор тока испытательным комплексом «Ретом-21», давали заключение пригодности оборудования. Также электромонтёры демонстрировали навыки оказания первой помощи при несчастном случае на производстве – выполняли «реанимацию» манекена.

Ежегодные соревнования профессионального мастерства – важный инструмент развития кадрового потенциала и повышения престижа рабочих профессий в сфере ТЭК. Состязания являются площадкой для демонстрации навыков и обмена опытом между специалистами энергетических компаний страны.

«Работа специалистов, обслуживающих оборудование релейной защиты и автоматики, обеспечивает стабильность работы теплоэлектростанций. От этого напрямую зависит надёжность теплоснабжения клиентов. Филиал высоко ценит таких специалистов и прилагает все усилия для повышения их квалификации, обеспечивая им серьезную теоретическую и практическую подготовку. Наши работники и раньше завоевывали призовые места в российских конкурсах, это не первая, и, я уверена, не последняя победа», – отметила директор по персоналу Свердловского филиала «Т Плюс» Светлана Темина.

Екатеринбург, Елена Васильева

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