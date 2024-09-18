Объемы построенного в УрФО жилья в этом году могут побить рекорд 2023 года

В Уральском федеральном округе сохраняются высокие темпы строительства и ввода в эксплуатацию нового жилья.

«Ежемесячные объёмы ввода жилья превышают прошлогодние. Есть все основания полагать, что текущий год будет закончен с высокими показателями», – отметил, анализируя цифры, уральский полпред Владимир Якушев.

По данным Росстата, в январе-августе 2024 года в Уральском федеральном округе введено в эксплуатацию более 6,2 млн квадратных метров жилья – это на 7,7% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Объём строительства многоквартирного жилья – свыше 11,7 млн квадратных метров. 99,6% площади новостроек реализуется в рамках проектного финансирования по счетам эскроу.

В 2023 году в УрФО обеспечен рекордный уровень ввода жилья: свыше 9,4 млн кв.м, что на 11,5% больше, чем в 2022 году.

Екатеринбург, Елена Васильева

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