Екатеринбург вошел в топ-5 культурных столиц

Екатеринбург занял 5-е место в конкурсе «Культурная столица – 2026». Всего за уральский город проголосовали более 74 тысяч человек, из которых около 26% – свердловчане.

Как уточнили в мэрии, в тройке культурных столиц оказались Зарайск и Коломна, Владивосток и Владимир. За ними – Вологда, Екатеринбург, Иркутск и Омск.

«Мы заслуживаем этого почетного статуса. Каждый день работаем над развитием нашей сферы культуры. В августе после благоустройства открыли Литературный квартал, подразделение культурного центра «Стрела», новые вольеры в зоопарке. В сентябре завершится реставрация музеев Решетникова, уральских писателей XIX и XX века, а новое здание музыкальной школы № 10 примет учеников. В следующем году отремонтируем библиотеку № 14, музей «Дом Метенкова». Новоселье отметят художественная и музыкальная школы № 4 и 7. Каждым реализованным проектом мы закрепляем статус Екатеринбурга как ведущего культурного центра», – ранее писал в своем телеграм-канале мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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