Осуждены уральцы, изготовившие в подпольной лаборатории 11 кг мефедрона

Свердловский областной суд вынес приговор Алексею Цветкову и Григорию Вараксину, которые оборудовали подпольную нарколабораторию в деревне Марамзина Белоярского городского округа. При обыске у них нашли более 11 кг мефедрона и 96,5 кг прекурсоров.

Как пояснили в региональной прокуратуре, в начале 2022 года осужденные незаконно производили наркотики на территории Свердловской области. «В садовом доме в Белоярском районе соучастники разместили лабораторное оборудование и химические вещества, прекурсоры наркотических средств, после чего незаконно произвели мефедрон общей массой не менее 11,2 кг», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Мужчин признали виновными в совершении преступления по части 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконное производство наркотических средств, организованной группой, в особо крупном размере, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)».

Суд приговорил Алексея Цветкова к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 200 тысяч рублей, Григория Вараксина – к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 150 тысяч рублей. Одного из осужденных взяли под стражу в зале суда. Другой обвиняемый не пришел на оглашение приговора – суд удалился в совещательную комнату для рассмотрения вопроса об объявлении его в розыск.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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