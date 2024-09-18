Энергетики рассказали, когда включат тепло в Екатеринбурге

В Екатеринбурге уже начался отопительный сезон. Правда, пока батареи нагревают только в социальных объектах – школах, детских садах, больницах. «Социальные учреждения обычно имеют 1-2 этажа, ночью становится прохладно, малоэтажные здания остывают быстрее, поэтому их подключают в первую очередь», – пояснил исполнительный директор Екатеринбургской теплосетевой компании Андрей Шмельков.

«16-23 сентября мы должны были обеспечить возможность подключения всех объектов социальной сферы в Екатеринбурге – и такая возможность уже предоставлена, в штатном режиме работают две трети тепловых пунктов. Объем циркуляции пока не наращиваем, так как управляющие компании пока не подключают жилье, на улице достаточно тепло», – добавил он.

По словам Шмелькова, в остальных зданиях тепло начнут включать с 23 по 30 сентября.

Екатеринбург, Елена Сычева

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