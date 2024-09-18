Возле «Меги» на участке Объездной дороги установят фонари

На темном участке Объездной дороги возле торгового центра «Мега» появятся фонари. Электричество проведут от улицы Светлореченской до Чусовского тракта.

Археологи управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области провели экспертизу и не нашли в почве никаких ценных объектов. «В результате проведенных работ установлено: на территории обследуемого участка объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; выявленные объекты культурного наследия; объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют», – пояснили в документе.

Участок планируют обустроить в 2024-2025 годах на средства городского бюджета.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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