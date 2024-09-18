Россиянки массово «сдают» бывших, бежавших из зоны СВО

Молодые женщины и девушки стали чаще сообщать в надзорные органы о бывших мужьях и сожителях, которые самовольно покинули зону специальной военной операции. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.

«В последние месяцы поступает шквал обращений от женщин, молодых девчонок, которые сообщают пароли-явки, где скрываются их «бывшие» парни или мужья-алиментщики, ушедшие вроде как на СВО, но почему-то сидящие дома. Причем одна так и написала: «товарищ майор, сообщаю, что ФИО сбежал с фронта, потом от меня сбежал к другой. Поэтому вот вам его адрес. Забирайте, паразита, обратно на СВО», – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Все подобные сообщения регистрируются и проверяются. Так что, резюмирует депутат, обижать женщину дело не только недопустимое, но еще и недальновидное, поэтому если уж прекращать отношения – то «достойно и по-доброму».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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