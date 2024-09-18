Между Екатеринбургом и Омском запустят электропоезд

С 15 декабря между Екатеринбургом и Омском будет курсировать скоростной электропоезд «Финист». Он будет останавливаться на станциях Шарташ, Камышлов, Ощепково, Тюмень, Ишим, Называевская, Любинская.

Как пояснили в пресс-службе РЖД, поезд № 812/811 будет ходить каждый день. Время отправления из Екатеринбурга – 6:45, прибытия в Омск – 19:45. Обратно из Омска «Финист» отправится в 10:57 и приедет в уральскую столицу в 22:09.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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