Сегодня – праздник Рождества Пресвятой Богородицы

21 сентября православная церковь отмечает праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Этот день считается началом христианской истории и празднуется церковью как день всемирной радости. Для верующих рождение Божьей Матери ознаменовано наступлением времени, «когда начали исполняться обетования Божии о спасении рода человеческого от рабства дьявола».

Дева Мария родилась в Назарете, от родителей Иоакима и Анны, которые 50 лет ждали ребенка. По преданию, Богородица родилась в то время, когда люди дошли до таких пределов нравственного упадка, при которых восстановление казалось невозможным. Мария была избрана «единственно достойной вместить в себя и воплотить Бога, принявшего человеческое обличье, который должен был сойти в мир, чтобы исправить веру и не допустить гибели человеческого рода».

В пятницу вечером и субботу утром во всех храмах Екатеринбурга и области состоятся праздничные богослужения, посвященные Рождеству Богоматери.

Екатеринбург, Елена Васильева

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