Митрополит Евгений поздравил Свято-Елисаветинскую обитель милосердия с 15-летием (ФОТО)

Свято-Елисаветинская обитель милосердия в Екатеринбурге отмечает свой день рождения. Ровно 15 лет назад, в День памяти святых пророка Захарии и праведной Елисаветы, обитель приняла первых подопечных. С тех пор сестры и братья милосердия круглосуточно ухаживают за тяжелобольными людьми.

В обители на постоянной основе живут тяжелобольные люди, инвалиды, немощные, пожилые, ветераны войны и труда, бездомные. Братья и сестры милосердия помогают этим страждущим людям: окружают заботой, кормят, ухаживают. Обитель названа в честь святой великой княгини Елисаветы Феодоровны, которая, будучи членом царской семьи, создала Марфо-Мариинскую обитель в Москве и служила нуждающимся.

Братьев и сестер поздравил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. «Служение милосердия – это служение, которым можно обрести благодать Духа Святаго. Когда заботишься, посвящаешь свое время и силы человеку, которому никто, кроме тебя, на этой земле помочь не может. Вот в этом служении невероятное утешение. Не от психологии, не от самовнушения, а от самого Бога», – сказал владыка Евгений после богослужения.

Именно в этом году обитель переедет в новое современное здание на берегу озера Шарташ. Современный центр, окруженный лесом, построен при поддержке Фонда святой Екатерины и группы компаний «Сима-ленд». В него уже завозят необходимое оборудование, мебель, кровати, а сестры милосердия создают уют в комнатах, где будут жить подопечные. В числе тех, кто сегодня поздравлял обитель был и директор благотворительной организации Александр Андреев.

«Даже те люди, которые не омывают раны или не переодевают, которые чуть дальше находятся: благотворители сей обители, руководители и сотрудники Фонда святой Екатерины, они переживают то же самое. Ведь, когда ты прикасаешься к этому служению Христову и Благодать Духа Святаго к тебе тоже приходит, согревает сердце, ты понимаешь вкус жизни, смысл жизни», – продолжил митрополит.

Отметим, что новое здание Свято-Елисаветинской обители построено при Владимиро-Елисаветинском храме. На площади в 3872 квадратных метра разместятся 27 комнат для 50 человек, зона реабилитации, кабинеты массажа и физиотерапии, зал лечебной физкультуры, соляная комната, полноценная кухня, столовые и сестринские.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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