В Екатеринбурге запустили производство тактических перчаток (ФОТО)

В Екатеринбурге открылось новое импортозамещающее производство. Компания «Бизнеспартнёр» начала выпускать тактические и спортивные перчатки Forsetime.

Как сообщили в ДИПе, перспективы бренда оценил замгубернатора Дмитрий Ионин. «Нам важно, чтобы прилавки магазинов наполнялись уральскими брендами. Предприятие начало со спортивных и тактических перчаток, далее компания планирует развивать тему туризма и у них большие планы по масштабированию производства, в чем они точно могут рассчитывать на дальнейшую поддержку власти», – сказал он.

Перед запуском производства модели перчаток тестировали в полевых условиях работники силовых структур и спортсмены. Так, перчатки должны быть эргономичными, очищаться в воде без мыла, быстро сохнуть и восстанавливать все свойства, а также работать с сенсорными экранами.

На первом этапе компания будет производить 5 тысяч пар перчаток в месяц. На предприятии трудятся 15 человек. Для решения кадрового вопроса компания заключила соглашение с Областным техникум дизайна и сервиса. Учащиеся техникума получат право на целевое обучение, на прохождение производственной практики, а также дальнейшее трудоустройство.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube