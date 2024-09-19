Семья избитой в школе 6-классницы отсудила более 100 тысяч рублей

Коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда оставила в силе решение своего коллеги из Качканара по возмещению вреда школьнице, которую избил одноклассник.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, инцидент произошел в декабре 2023 года. Девочка сказала однокласснику, что, так как тот убежал с последнего урока, учитель поставил ему двойку. Мальчика новость не обрадовала. Он на глазах одноклассников повалил девочку на снег, сел на нее сверху и несколько раз ударил по лицу, а затем встал и пару раз пнул. Девочка позвонила папе и сказала, что ее избил одноклассник. В больнице у шестиклассницы диагностировали ссадины и кровоподтеки на лице, а также сотрясение головного мозга. Девочка три недели лечилась дома, отстала от учебы. Из-за пережитого стресса она часто плакала и просила перевести ее в другую школу.

В полиции семье ничем не смогли помочь, так как обидчику меньше 14 лет.

Тогда мама школьницы подала иск в Качканарский городской суд к матери обидчика. Она просила возместить расходы на лечение – 1599 рублей, взыскать компенсацию морального вреда – 100 тысяч рублей и расходы на услуги представителя 3 500 рублей. В качестве соответчика суд привлек к делу учебное заведение, так как конфликт произошел на территории школы. Требования матери были удовлетворены в полном объеме. С ответчиков солидарно взыскана вся сумма, каждого обязали выплатить истцу по 52 549 рублей.

Мама мальчика с решением не согласилась и обжаловала его в вышестоящей инстанции, но безуспешно.

Качканар, Елена Владимирова

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