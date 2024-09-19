Таможенники перехватили брелок со скрытой видеокамерой (ФОТО)

В посылке из Китая сотрудники Центральной почтовой таможни в аэропорту Кольцово обнаружили автомобильный ключ-брелок со встроенной видеокамерой. Такие устройства относятся к категории специальных технических средств для негласного получения информации, продавать и покупать их в России запрещено.

Как сообщили в пресс-службе УТУ, посылку из интернет-магазина заказал житель Екатеринбурга. С помощью скрытой камеры он хотел наблюдать за престарелым родственником, который живет один. О том, что такие товары ввозить в Россию запрещено, он не знал. Посылку вернули обратно отправителю, в отношении покупателя возбуждено дело об административном правонарушении.

Таможенники напоминают, что в России нельзя продавать и покупать любые предметы, которые могут тайно фотографировать, записывать аудио и видео, а также передавать сигнал о своем местонахождении. За них можно получить реальный срок до четырех лет лишения свободы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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