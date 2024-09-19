Как выглядит суперлуние сентября (ФОТО)

Накануне, 18 сентября, жители России и других стран мира могли наблюдать суперлуние. С 17 по 19 сентября (явление длится три дня) естественный спутник Земли приближается к нам ближе, чем обычно, поэтому полная Луна выглядит гораздо ярче.

Отметим, что сперлуний в 2024 году будет всего четыре. Одно было 19 августа, второе мы видим сейчас, остальные два можно будет наблюдать 17 октября и 16 ноября.

Екатеринбург, Елена Васильева

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