Как выглядит суперлуние сентября (ФОТО)

Накануне, 18 сентября, жители России и других стран мира могли наблюдать суперлуние. С 17 по 19 сентября (явление длится три дня) естественный спутник Земли приближается к нам ближе, чем обычно, поэтому полная Луна выглядит гораздо ярче.
Отметим, что сперлуний в 2024 году будет всего четыре. Одно было 19 августа, второе мы видим сейчас, остальные два можно будет наблюдать 17 октября и 16 ноября.
Екатеринбург, Елена Васильева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»