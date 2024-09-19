Травматологи-ортопеды со всей страны приедут в Екатеринбург для обмена опытом

Ведущие травматологи-ортопеды России соберутся в Екатеринбурге. 20 сентября состоится Пятая всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы травматологии, ортопедии и вертебрологии 2024. Ортопедия больших и малых доступов. Реабилитация». Организатором конференции традиционно выступил медицинский центр «УГМК-Здоровье».

Участники конференции – это опытнейшие травматологи-ортопеды страны из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Смоленска, Кургана, Челябинска, Перми, Тюмени, Оренбурга, Омска, Новосибирска, Томска.

Одна из основных тем докладов – хирургическая помощь при различных видах тяжелых открытых травм и их последствиях. Подобные травмы нередко возникают в результате дорожно-транспортных происшествий, природных и техногенных катастроф. Особое внимание будет уделено реконструктивным операциям на крупных суставах и реабилитации после повреждений опорно-двигательного аппарата.

Специалисты обсудят применение органосохраняющих технологий – это операции, которые позволяют сохранить и восстановить поврежденные кости, суставы, сухожилия и опорные функции конечностей. Это, в свою очередь, позволяет пациентам, перенесшим серьезные травмы, избежать инвалидности и вернуться к привычному образу жизни.

«Наша задача – объединить усилия, чтобы выработать единые подходы и алгоритмы оказания помощи пациентам с тяжелыми травмами. Это позволит сделать медицинскую помощь равно доступной, качественной и стандартизированной, а пациентам сохранить качество жизни», – говорит Алексей Баженов, заведующий отделением травматологии, ортопедии и нейрохирургии клиники «УГМК-Здоровье».

Первый день Всероссийской научно-практической конференции будет посвящен лечению тяжелых открытых травм, а второй, 21 сентября, – современной реабилитации. Впервые в этом году появится новая секция, посвященная хирургии позвоночника. Всего за два дня с докладами выступят около 40 специалистов из ведущих медицинских центров России.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube