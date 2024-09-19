Сегодня – Михайлов день

Сегодня православные чтят архангела Михаила – предводителя небесного воинства, одного из самых почитаемых в православной вере. 19 сентября верующие отмечают праздник, посвященный воспоминанию чуда архистратига Михаила. В народе прижилось название Михайлов день.

Имя архистратига Михаила переводится с древнееврейского языка как «Кто как Бог?» в значении «Никто не равен Богу». В Писании Михаила называют князем, вождем воинства Господня. Он – основной воин против дьявола и беззакония. Архистратиг – значит глава святого воинства ангелов и архангелов.

На иконах Михаила изображают в виде юноши или мужчины с крыльями, в доспехах и мечом или копьем.

Чтут архангела Михаила два раза в году: 19 сентября, вспоминая чудо в Хонех, и 21 ноября, празднуя Собор архангела Михаила.

По традиции, на Михайлов день на Руси было принято ходить в церковь, устраивать гуляния, угощать нищих и малоимущих.

Напомним, что в Екатеринбурге с недавних пор появилась целая улица имени архангела Михаила, сейчас на ней ведется активное благоустройство.

Екатеринбург, Елена Васильева

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