Свердловчанка убила сожителя цепью

В Свердловской области жительница Березовского получила восемь лет колонии за убийство сожителя.

Как сообщает пресс-служба Свердловской областной прокуратуры, преступление было совершено 20 октября 2022 года. Пара распивала алкоголь, когда между ними произошла ссора, в ходе которой женщина уронила свою жертву, пнула в спину и, удерживая, накинула ему на спину металлическую цепь, а потом задушила его насмерть.

Помимо восьми лет колонии, суд города Березовского, слушавший дело, присудил женщине выплату моральной компенсации в размере 1,2 млн рублей двум родственникам убитого мужчины.

Березовский, Елена Васильева

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