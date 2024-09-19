Пьяного уральца не пустили на самолет Тюмень – Сабетта (ФОТО)

Вахтовик из Свердловской области не смог улететь на Ямал, так как в ожидании самолета напился в тюменском аэропорту Рощино.

Как сообщили в управлении транспортной полиции по УрФО, накануне на стоянку к борту воздушного судна сообщением «Тюмень – Сабетта» вызвали наряд, так как один из пассажиров был слишком пьян и на замечания экипажа не реагировал, в связи с чем мужчине отказали в перелете. Экспертиза подтвердила, что в выдыхаемом воздухе содержится 1,4 промилле алкоголя.

Установлено, что 39-летний житель Серова Свердловской области собирался лететь на вахту, но в ожидании рейса переусердствовал с алкогольными напитками в одном из кафе. На мужчину составили протоколы по статье 20.21 КоАП РФ за появление в общественных местах в состоянии опьянения и по части 6 статьи 11.17 КоАП РФ за невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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